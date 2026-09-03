Путин: Демография находится на грани науки и искусства

Демографическая политика требует одновременно научного подхода и творческого поиска эффективных решений. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о повышении рождаемости.

«Демография — это вообще что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки, знаковые и эффективные, нужно, конечно, всем вместе поработать», — сказал он.

В качестве примера Путин привёл постиндустриальные общества, где рождаемость обычно ниже, чем в государствах с относительно бедным населением. По его словам, такая закономерность сама по себе не даёт прямого ответа на вопрос о причинах демографических различий.

При этом Россия, считает глава государства, должна ориентироваться не на прошлое, а на дальнейшее развитие. Для повышения показателей рождаемости власти намерены продолжать работу в этом направлении. Путин назвал демографический вызов одним из наиболее важных для страны и подчеркнул необходимость совместного поиска эффективных решений.

Ранее Путин поручил повысить общероссийский показатель рождаемости как минимум до уровня Дальнего Востока. При этом президент считает необходимым и дальнейшее улучшение демографических показателей в самом ДФО.