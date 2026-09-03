«Не только деньги»: Путин призвал создать стимулы для повышения рождаемости
Путин призвал создавать стимулы для повышения рождаемости
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Создавать дополнительные стимулы для семей и молодых женщин, чтобы повысить рождаемость в России, призвал президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ-2026.
По словам президента, при решении демографической проблемы необходимо учитывать совокупность различных факторов.
«Основной — это то, что я сказал: создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин», — сказал он.
Ранее Путин назвал недостаточным текущий уровень рождаемости в России. При этом глава государства отметил, что в постиндустриальных странах наблюдаются схожие процессы. Однако ориентироваться на них не стоит.
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