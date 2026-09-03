Путин заявил, что текущий уровень рождаемости в России недостаточен

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ прокомментировал демографическую ситуацию в стране. По его словам, текущий уровень рождаемости в России недостаточен.

«Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, то мы не в самом худшем положении», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в постиндустриальных странах наблюдаются схожие процессы. При этом он подчеркнул: существующих показателей рождаемости для России мало.

Так, в Южной Корее коэффициент составляет 0,7, что более чем вдвое ниже российского уровня. Похожая картина сложилась и в Японии.

Однако, по мнению Путина, ориентироваться на эти примеры не следует. Задача состоит в том, чтобы стремиться к более высоким стандартам и лучшим результатам в демографии.

Также Путин призвал создать стимулы для повышения рождаемости. По словам президента, при решении демографической проблемы необходимо учитывать совокупность различных факторов.