«До второго уже руки не доходят»: Путин объяснил, почему в России мало рожают

Российские женщины всё чаще откладывают рождение первого ребёнка примерно до 29 лет, из-за чего до второго малыша многие семьи так и не доходят. На это обратил внимание президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026.

По словам главы государства, ситуация в стране стала напоминать западноевропейскую.

«Женщина первого ребёнка считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну а пока одного ребёнка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для перелома этой тенденции придётся работать сразу по многим направлениям. Речь идёт об изменениях в общественном сознании, в государственной и информационной политике.

Путин назвал эту тему большим и непростым комплексом вопросов, который требует системного подхода.

Ранее омбудсмен по правам ребёнка Мария Львова-Белова призвала не принуждать женщин к рождению детей. Она заявила, что заставить родить невозможно, а задача государства — создавать подходящие условия. По её мнению, одних только денежных выплат недостаточно: в обществе должно стать нормой иметь несколько детей.