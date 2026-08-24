«Заставляют на скотобазе»: Львова-Белова призвала изменить подход к повышению рождаемости

Повысить рождаемость одними мерами господдержки невозможно, а женщина должна сама хотеть иметь детей. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в интервью «Ведомостям».

«Они не должны говорить это. Они должны создавать условия, чтобы женщины рожали. Невозможно заставить родить ребёнка. Рожать заставляют на скотобазе. Это странный подход», — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос о призывах мужчин-чиновников к женщинам рожать больше детей.

По словам Львовой-Беловой, одного финансового стимулирования недостаточно: в обществе должно быть нормальное отношение к многодетности, а рядом с женщиной должен быть партнёр, на которого она может опереться.

«Мужчин тоже надо воспитывать», — добавила она.

В том же интервью омбудсмен затронула тему феминизма. Львова-Белова разделила его на западный и русский и заявила, что как должностное лицо считает себя сторонницей равноправия мужчин и женщин. При этом в личной жизни, по её словам, она ценит возможность быть «за мужчиной».

Омбудсмен также вспомнила об ордере Международного уголовного суда, выданном в 2023 году. По её словам, после этого у неё появилась личная охрана, а сама она опасается не покушения, а возможной попытки захвата с целью добиться показаний против президента России. Доказательств существования такого плана Львова-Белова в интервью не привела.

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа многодетных семей в России. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество семей с тремя и более детьми достигло 2,3 млн, а число третьих детей за пять лет увеличилось на 11,5%. Власти при этом подчёркивали, что демографическая политика должна сочетать материальные меры с поддержкой семейной инфраструктуры и условий для родителей.