Такого не было никогда: Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства

Суммарный коэффициент рождаемости на планете впервые за всю историю наблюдений упал ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом говорится в научной работе Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World, подготовленной специалистами из США.

Согласно расчётам авторов исследования — профессора Хесуса Фернандеса-Вильяверде и аспиранта Патрика Норрика, — сейчас в среднем на одну женщину в мире приходится около 2,2 ребенка, либо даже меньше.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий», — приводятся слова учёных в материале.

Исследователи подчёркивают, что столь низкие показатели, которые сегодня фиксируются в Южной Корее, Китае, Таиланде, Колумбии и Чили, не встречались ранее ни в одном обществе. При этом данных о причинах и экономических последствиях этого процесса пока недостаточно.

Снижение охватывает самые разные регионы и социальные группы. Исключением остаётся лишь еврейское население Израиля. При этом даже в странах Африки южнее Сахары падение идёт быстрыми темпами, хотя стартовые позиции там были высокими.

Авторы работы обращают внимание, что спад сильнее всего ударил по бедным государствам и странам со средним уровнем дохода. В то же время внутри развитых экономик, включая США, больше детей теперь рождается в обеспеченных семьях с высоким уровнем образования.

Если тенденция не изменится, пик численности людей на Земле будет достигнут примерно в 2056 году на отметке 9 млрд, после чего начнется убыль. Это расходится с оценками ООН, которая ожидает 10,3 млрд к середине 2080-х годов и пока не фиксирует падения глобальной рождаемости ниже уровня воспроизводства.

Ранее на риски вымирания из-за низкой рождаемости указывал предприниматель Илон Маск. Поводом стала статистика из Сингапура, где коэффициент опустился до 0,87. Для исправления ситуации власти этой страны расширяют отпуска по уходу за детьми, выдают субсидии и помогают с жильем.