Путин и Трамп могут созвониться уже сегодня, заявили в Кремле
Песков допустил телефонный разговор Путина и Трампа 8 октября
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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться сегодня, 8 октября. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».
Представитель Кремля не исключил беседу лидеров в течение дня, однако не объявил её согласованной.
Накануне Песков сообщил об отсутствии предметных договорённостей о звонке, комментируя заявление Трампа о намеченной беседе. При этом представитель Кремля подчеркнул, что при поступлении такой инициативы разговор смогут оперативно согласовать.
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