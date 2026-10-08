Путин и Трамп могут созвониться уже сегодня, заявили в Кремле

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться сегодня, 8 октября. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

Представитель Кремля не исключил беседу лидеров в течение дня, однако не объявил её согласованной.

Накануне Песков сообщил об отсутствии предметных договорённостей о звонке, комментируя заявление Трампа о намеченной беседе. При этом представитель Кремля подчеркнул, что при поступлении такой инициативы разговор смогут оперативно согласовать.