Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 21:33

Путин и Трамп могут созвониться уже сегодня, заявили в Кремле

Песков допустил телефонный разговор Путина и Трампа 8 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться сегодня, 8 октября. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

Представитель Кремля не исключил беседу лидеров в течение дня, однако не объявил её согласованной.

Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом
Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

Накануне Песков сообщил об отсутствии предметных договорённостей о звонке, комментируя заявление Трампа о намеченной беседе. При этом представитель Кремля подчеркнул, что при поступлении такой инициативы разговор смогут оперативно согласовать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar