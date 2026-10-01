Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

Президента России Владимир Путин отметил, что у него сложились добрые многолетние отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил, он убеждён в этом, делает это искренне», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что даже при таких отношениях понимать друг друга без слов было бы сложно.

Путин и Трамп неоднократно встречались лично ещё во время первого президентского срока американского лидера. Их переговоры проходили на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, в Хельсинки в 2018-м и на полях G20 в Осаке летом 2019 года.

После возвращения Трампа в Белый дом президенты возобновили прямые контакты. В 2025 году они несколько раз разговаривали по телефону, а 15 августа провели переговоры на Аляске — первую личную встречу после 2019 года. Она продолжалась около трёх часов и была посвящена прежде всего ситуации вокруг Украины и российско-американским отношениям.

В 2026 году контакты Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию продолжились через представителей двух стран, включая спецпосланников и дипломатов. Так, в начале сентября Путин встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.