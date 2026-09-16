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Опубликовано 16 сентября, 15:14

Путин: Масштабная избирательная кампания проходит в условиях СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Масштабная избирательная кампания в России проходит в условиях специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам в преддверии выборов.

Путин также отметил, что жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в избрании депутатов Государственной думы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предусмотрен особый порядок голосования с учётом действующего военного положения.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Донецке на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя местная жительница. Для избирателей в ДНР организовано в том числе досрочное голосование с участием выездных комиссий.

Главные заявления властей и события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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