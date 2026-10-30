Путин начал переговоры с главой Совета министров Того Гнассингбе в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Встреча проходит 30 октября в Кремле по итогам третьего саммита Россия — Африка.

Российский лидер продолжает серию двусторонних переговоров с руководителями африканских государств, прибывшими в Москву на форум. Официальная программа саммита завершилась 29 октября, однако отдельные встречи продолжаются и на следующий день.

Путин и Гнассингбе уже встречались в российской столице в ноябре 2025 года. Тогда стороны обсуждали развитие торгово-экономических отношений и совместные усилия по противодействию терроризму на Африканском континенте.

Особое внимание на предыдущих переговорах уделялось образовательному сотрудничеству. Президент России положительно оценил способности тоголезских студентов, обучающихся в российских вузах, и выразил уверенность, что полученные знания помогут им внести вклад в развитие своей страны.

На третьем саммите Россия — Африка Путин также сообщил о намерении Того открыть посольство в Москве. О планах по открытию дипломатических представительств заявили ещё две африканские страны — Ботсвана и Сейшельские Острова.

Ранее Владимир Путин провёл переговоры с главой Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Встреча состоялась 30 октября в Кремле в рамках серии двусторонних контактов после третьего саммита Россия — Африка. Лидеры двух стран встретились отдельно впервые с 2019 года, когда общались на первом российско-африканском саммите в Сочи.