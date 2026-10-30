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Опубликовано 30 октября, 19:35

Путин встретился с президентом ЦАР Туадерой

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с лидером Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. В ходе переговоров российский глава государства заявил о значительном потенциале для расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

«Имеются хорошие, пока не полностью раскрытые возможности для роста торгово-экономических связей — это энергетика, геологоразведка, транспорт, логистика», — отметил Путин.

Российский лидер выделил четыре направления, в которых Москва и Банги могут активнее развивать совместные проекты. По его оценке, существующие возможности для увеличения товарооборота пока используются не в полной мере.

«Россия и Центральноафриканская Республика выступают с солидарных позиций на международной арене. И мы ценим поддержку российских инициатив в Организации Объединённых Наций, на других многосторонних площадках», — сказал Путин, открывая встречу.

Он подчеркнул, что Туадера всегда желанный гость в России.

«Рад возможности переговорить по актуальным вопросам, которые мы выстраиваем на протяжении уже не одного года», — заключил Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин объявил об утверждении совместного плана действий России и африканских государств на 2027–2029 годы. Документ приняли по итогам саммита Россия — Африка в Москве. Он определяет дальнейшее сотрудничество в торговле, экономике, социальной и гуманитарной сферах.

Больше новостей о международных переговорах и отношениях России с другими государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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