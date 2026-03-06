Владимир Путин
Президент ЦАР: Россия спасла нас от госпереворота в 2020 году

Обложка © kremlin.ru

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что российские инструкторы сыграли решающую роль в подавлении мятежа в 2020 году, что позволило предотвратить силовой государственный переворот. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2020 года Российская Федерация поддерживала Центрально-Африканскую Республику в трудные и критические моменты. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — заявил Туадера.

Напомним, что 5 марта 2026 года Путин провёл переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и актуальные международные вопросы: развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также важные международные темы.

