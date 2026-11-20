Президент России Владимир Путин назвал душу главной составляющей человеческой личности, подчеркнув, что она вечна и безгранична, подобно Вселенной. Своими размышлениями о духовной природе человека глава государства поделился в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к 80-летию патриарха Кирилла.

«Каждый человек — это не просто какая-то биологическая субстанция, которая состоит из костей и кожи. Основная, главная составляющая любого человека — это душа, то есть то, чем нас наградил Господь», — заявил российский лидер.

По словам Путина, человеческая сущность не ограничивается физическим существованием. Президент выразил убеждение, что душа обладает вечной природой, а её масштаб невозможно измерить привычными материальными категориями.

«А душа человека — она вечна и безгранична, как Вселенная», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что подобное понимание духовной природы относится ко всем людям независимо от их национальности. При этом российский лидер отдельно выделил особое значение духовной составляющей в жизни России.

«Это касается и нас, русских людей, касается всех людей. И в этом смысле, конечно, здесь есть и чудо, и тайна. Причём тайна в особенности в России», — добавил президент.

Высказывание прозвучало в рамках документального проекта Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», посвящённого истории Русской православной церкви и служению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьера картины запланирована на 20 ноября, когда предстоятелю РПЦ исполняется 80 лет.