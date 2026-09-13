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Регион
Опубликовано 13 сентября, 06:49

Путин назвал главные ценности БРИКС привлекательными для всего мира

Путин: Базовые ценности БРИКС привлекательны для многих стран мира

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о растущем интересе международного сообщества к деятельности БРИКС. По его словам, базовые принципы объединения находят отклик у многих стран. Об этом он сообщил, выступая на заседании в формате «аутрич» саммита БРИКС плюс.

По оценке Путина, широкий круг участников встречи показывает, что интерес к работе БРИКС продолжает увеличиваться.

«Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», — сказал он.

Тема Украины оставалась в фокусе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС
Тема Украины оставалась в фокусе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС

Ранее сообщалось, что в центре переговоров Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном оказались состояние российско-эмиратских отношений и наиболее острые вопросы международной повестки. Собеседники обсудили ключевые направления сотрудничества между Москвой и Абу-Даби, а также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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