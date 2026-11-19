Путин назвал международный терроризм среди общих угроз для России, США и Китая
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Президент России Владимир Путин назвал международный терроризм и транснациональную организованную преступность общими угрозами для России, Китая и США. Об этом российский лидер заявил на трёхсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
«У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности — это международный терроризм, транснациональная организованная преступность», — подчеркнул Путин.
Российский президент выразил убеждённость, что три государства способны внести значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире. По его мнению, для этого необходимо конструктивное партнёрское сотрудничество, основанное на взаимном уважении, равноправии и учёте интересов друг друга.
Ранее в своём выступлении Путин напомнил об особой ответственности России, Китая и США как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира.
Первая трёхсторонняя встреча руководителей этих государств проходит 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В повестке переговоров также обозначены региональные конфликты, энергетическая и продовольственная безопасность, экономическое взаимодействие.
Пока речь идёт о позиции российского президента. О согласованных совместных мерах трёх стран по противодействию терроризму не сообщалось.
Ранее Life.ru рассказывал о предложении помощника президента РФ Юрия Ушакова использовать опыт создания ООН в 1945 году для развития сотрудничества России, США и Китая.
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