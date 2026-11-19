Президент России Владимир Путин назвал международный терроризм и транснациональную организованную преступность общими угрозами для России, Китая и США. Об этом российский лидер заявил на трёхсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

«У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности — это международный терроризм, транснациональная организованная преступность», — подчеркнул Путин.

Российский президент выразил убеждённость, что три государства способны внести значительный вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире. По его мнению, для этого необходимо конструктивное партнёрское сотрудничество, основанное на взаимном уважении, равноправии и учёте интересов друг друга.

Ранее в своём выступлении Путин напомнил об особой ответственности России, Китая и США как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира.

Первая трёхсторонняя встреча руководителей этих государств проходит 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В повестке переговоров также обозначены региональные конфликты, энергетическая и продовольственная безопасность, экономическое взаимодействие.

Пока речь идёт о позиции российского президента. О согласованных совместных мерах трёх стран по противодействию терроризму не сообщалось.