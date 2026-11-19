Шэньчжэнь стал наглядным примером стремительного экономического и технологического развития Китая. Такую оценку Владимир Путин дал на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Во-первых, познакомьтесь с Шенчженем. Это очевидный успех Китайской Народной Республики. За 40 лет такое развитие колоссальное. То есть заново рожденный мегаполис. И не просто мегаполис, это центр интеллектуального высокотехнологичного развития. Мы поздравляем с этим наших китайских друзей», — заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что за четыре десятилетия город кардинально преобразился. Особое впечатление на него произвело не только развитие городской инфраструктуры, но и превращение Шэньчжэня в крупный центр современных технологий.

Российский лидер поздравил китайских партнёров с достигнутыми результатами, назвав преобразование города очевидным успехом КНР.