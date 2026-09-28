«Мастер мирового искусства»: Путин обратился к Ролдугину в день его 75-летия

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, виолончелиста и дирижёра Сергея Ролдугина с 75-летием. В поздравлении глава государства назвал юбиляра выдающимся музыкантом и мастером отечественного и мирового искусства.

«Блестящий виолончелист и дирижёр, педагог, наставник, организатор, вы по праву входите в число выдающихся музыкантов, мастеров отечественного и мирового искусства», — говорится в опубликованном Кремлём поздравлении.

Отдельно Путин отметил участие Ролдугина в просветительских и благотворительных проектах, а также его поддержку молодых исполнителей и учеников. Президент пожелал музыканту здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Сергей Ролдугин родился 28 сентября 1951 года на Сахалине. Он окончил Ленинградскую консерваторию, а с 1984 по 2003 год был первым солистом-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра. В 2003–2004 годах Ролдугин возглавлял Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова.

С 2006 года он является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Одно из ключевых направлений учреждения — подготовка молодых российских солистов и их поддержка на старте профессиональной карьеры.

В 2026 году Ролдугин был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

С юбилеем музыканта сегодня также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Ролдугин выступил в освобождённой Пальмире вместе с оркестром Мариинского театра.