Путин назвал русский язык объединяющей силой для всего СНГ

Русский язык скрепляет всё пространство Содружества Независимых Государств и служит мощной объединяющей силой. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

«Мощной объединяющей силой на всём обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорилось сегодня», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что в нынешнем году начала работу Международная организация по русскому языку. По его словам, в Москве состоялось первое заседание на уровне министров.

Известно, что на этой встрече определили ключевые задачи. Среди них — сбережение общего для стран культурно-гуманитарного наследия, связанного с русским языком, а также его популяризация и распространение по всему миру.

Напомним, что накануне российский лидер начал свой двухдневный визит в Туркмению. Основной дипломатический блок запланирован на 9 октября. В программе — участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств и Каспийском экологическом саммите. Оба форума пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на востоке Каспийского побережья. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи с главами других стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что о роли русского языка как объединяющего начала для государств Содружества говорил и помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, он остаётся важной объединяющей силой для государств Содружества Независимых Государств.