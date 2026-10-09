Молодёжь должна знать правду: Путин анонсировал заявление лидеров СНГ об исторической памяти

Лидеры стран СНГ примут совместное заявление о необходимости сохранения исторической памяти и защиты общего прошлого от фальсификаций. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совета глав государств Содружества в Туркмении.

Российский лидер подчеркнул, что молодое поколение должно знать о достижениях народов бывшего Советского Союза и их вкладе в победу над нацизмом. По его словам, для этого странам СНГ необходимо объединять усилия в вопросах сохранения исторического наследия.

«Я говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению её фальсификации. Молодёжь должна, безусловно, знать правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что отдельное заявление, посвящённое сохранению исторической памяти, планируется принять уже 9 октября. По его мнению, документ будет способствовать совместной работе государств Содружества в этом направлении.

Заявление прозвучало на саммите СНГ в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении. Встреча глав государств проходит сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Кроме того, Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге 21 декабря. Российский президент озвучил приглашение во время встречи глав государств Содружества в Туркмении. По его словам, традиционная предновогодняя встреча позволит обсудить текущие и перспективные вопросы в дружеской обстановке. В прошлом году лидеры СНГ также собирались в Петербурге — тогда встреча прошла в Эрмитаже.