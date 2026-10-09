Путин: Торговля РФ и СНГ в 2025 году превысила $110 млрд и продолжила расти

Товарооборот России со странами СНГ по итогам 2025 года превысил 110 миллиардов долларов, а в первой половине 2026-го увеличился ещё на 19%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств Содружества в Туркмении.

«Работа идёт. Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России и стран — участниц СНГ превысил 110 млрд долларов. А за первую половину текущего года прибавил ещё 19%», — рассказал глава государства.

Заявление прозвучало на встрече лидеров СНГ в узком составе. Саммит проходит 9 октября в конгресс-центре «Аваза» неподалёку от Туркменбаши. Помимо переговоров в рамках Содружества, в программе предусмотрен Каспийский экологический саммит.

Ранее Life.ru рассказывал о прибытии Владимира Путина на саммит СНГ в Туркмении. В конгресс-центре «Аваза» российского лидера встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Главы государств обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию перед началом переговоров.