Путин прибыл в конгресс-центр «Аваза» на саммит СНГ в Туркмении

Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Аваза» в Туркмении, где 9 октября пройдут саммит СНГ и встреча лидеров прикаспийских государств. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В фойе российского лидера встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Главы государств обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию перед началом мероприятий.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдёт сначала в узком, а затем в расширенном составе. После переговоров участники саммита осмотрят выставку, посвящённую странам Содружества.

Следующим пунктом программы станет Каспийский экологический саммит. Лидеры пяти прикаспийских государств обсудят экологические проблемы региона, в том числе состояние Каспийского моря и его обмеление.

Путин находится в Туркмении с двухдневным рабочим визитом. Накануне он провёл двусторонние переговоры с Бердымухамедовым, а также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее Life.ru рассказывал, как прошёл торжественный приём для лидеров СНГ в Туркмении. Для глав делегаций подготовили концертную программу с национальными песнями и танцами. Вечер завершился исполнением композиции «Край родной, Туркменистан», написанной бывшим президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым.