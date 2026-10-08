«Яр-яр» и «Куштдепди»: Как прошёл вечер Путина на саммите СНГ в Туркемении

Президент России Владимир Путин посетил торжественный приём для лидеров стран СНГ, который дал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря. Мероприятие прошло в первый день саммита Содружества и сопровождалось концертной программой.

Перед главами делегаций выступили народные артисты Туркмении, а также мастера культуры и искусства стран СНГ. На вечере прозвучали туркменские композиции «Яр-яр» и «Потанцуем». Артисты также представили музыкально-танцевальный номер «Куштдепди».

Завершилась программа песней «Край родной, Туркменистан», автором которой является бывший президент республики, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Путин прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным визитом. Основная рабочая программа запланирована на 9 октября: российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Обе встречи пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря. Также в программе ожидаются двусторонние контакты с лидерами других государств.