Для Путина и лидеров СНГ в Туркмении исполнят песню Гурбангулы Бердымухамедова

Песню экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова исполнят на концерте для российского лидера Владимира Путина и других лидеров стран СНГ. Музыкальная программа станет частью официального приёма от имени главы республики Сердара Бердымухамедова в туристической зоне «Аваза».

Откроет программу туркменская композиция — «Сегодня мой Аркадаглы Сердар устраивает большой праздник». Между местными номерами перед гостями выступят артисты из всех государств СНГ, в том числе России.

Завершится концерт композицией «Вперёд, вперёд, только вперёд, любимая родина — Туркменистан», автором которой является Гурбангулы Бердымухамедов. Её исполнят все участники вечера.

Для руководителей стран подготовили и отдельное меню. На закуску подадут салаты с телятиной и сёмгой, затем гостей угостят супом с ягнёнком. Между блюдами предложат самсу с мясом, тыквой и зеленью. Основное блюдо участники приёма смогут выбрать сами: в меню вошли стейк, бараньи рёбрышки и плов с индейкой. Завершат обед фрукты и мороженое.

Путин прибыл в Туркмению для участия в мероприятиях СНГ. Ещё до поездки помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что приём 8 октября будет сопровождаться концертной программой и фейерверком.

Рабочий визит российского лидера в Туркмению рассчитан на два дня. Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Оба мероприятия проходят в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря. После саммита главы делегаций также осмотрят выставку товаров стран Содружества и Ирана.