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Регион
Опубликовано 6 октября, 19:18

Путин примет участие во встрече глав СНГ и экологическом саммите в Туркменистане

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин 8–9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом и примет участие сразу в двух крупных международных мероприятиях. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В программе главы государства — заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Оба мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Ушаков уточнил, что 8 октября президент Туркмении Сердар Бердымухамедов даст официальный приём в честь глав делегаций стран — участниц саммита СНГ. Начало мероприятия ориентировочно запланировано на 19:00.

«Мероприятие это будет сопровождаться концертной программой, потом будет фейерверк, всё будет пышно и красиво», — рассказал помощник российского лидера.

После завершения саммита СНГ главы делегаций совместно осмотрят выставку товаров государств Содружества и Ирана. Поездка Путина в Туркмению продлится два дня.

У Путина в день рождения пройдёт серия звонков с иностранными лидерами
У Путина в день рождения пройдёт серия звонков с иностранными лидерами

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин 7 октября проведёт свой день рождения преимущественно в рабочем режиме. Дмитрий Песков отмечал, что для президента этот день остаётся прежде всего личным праздником, однако полноценного выходного у него не будет. В графике уже запланирована серия международных телефонных разговоров, часть из которых будет связана с поздравлениями, а также другие мероприятия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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