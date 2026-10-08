Путин обсудил с Бердымухамедовым развитие отношений России и Туркмении

Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Переговоры состоялись в туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

«Путин по окончании официального обеда провёл двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча прошла в комплексе «Аваза», где Путин находится с рабочим визитом. Российский и туркменский лидеры регулярно поддерживают контакты и используют личные встречи для обсуждения двусторонней повестки.

Накануне Бердымухамедов позвонил Путину и поздравил его с днём рождения.

Путин прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным визитом. В программе поездки — участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Также запланированы двусторонние контакты с лидерами других стран.

В последний раз Путин посещал Туркмению менее года назад. Тогда он участвовал в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», посвящённом 30-летию постоянного нейтралитета республики.