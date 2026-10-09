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Регион
Опубликовано 9 октября, 10:36

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге 21 декабря

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге. Встречу планируется провести 21 декабря.

Приглашение российский лидер озвучил на заседании глав государств Содружества в узком составе в Туркменистане.

«Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря, как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу», — обратился Путин к коллегам.

По словам президента, такой формат позволит обсудить «все текущие и перспективные вопросы».

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В прошлом году неформальная встреча лидеров СНГ также прошла в Санкт-Петербурге. 22 декабря главы государств собрались в Эрмитаже, где Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом и выступил для них в роли гида.

Напомним, Путин прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным визитом. Основная рабочая программа запланирована на 9 октября: российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.Также в программе ожидаются двусторонние контакты с лидерами других государств.

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Александра Вишнякова
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