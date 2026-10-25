Обвинения России в причастности к беспорядкам в европейских странах свидетельствуют о слабости местных руководителей и их нежелании отвечать за происходящее. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Российский лидер обратил внимание, что европейские политики вновь прибегают к обвинениям в адрес Москвы, предпочитая уже привычный для себя подход. По его оценке, подобная позиция говорит о неспособности некоторых представителей власти самостоятельно разобраться с внутренними проблемами.

«Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит. И это плохо для них», — сказал Путин.

Президент также отметил, что европейские власти пошли по уже «наезженному» пути, пытаясь связать происходящие в их странах события с действиями России.