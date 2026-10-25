«Явный перебор»: Путин удивился попыткам связать Россию с уличными бунтами в Европе

Президент России Владимир Путин выразил удивление попытками обвинить Москву в организации массовых протестов и беспорядков в европейских городах. Подобные заявления он назвал «явным перебором», который, по его мнению, очевиден и самим жителям Европы. Об этом глава государства рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Первая реакция, я когда это увидел, — удивление. Потому что, ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, это уж совсем явный перебор», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал абсурдными обвинения России в причастности к европейским беспорядкам. По словам представителя Кремля, к подобным заявлениям уже не относятся серьёзно даже в самой Европе. Поводом для его комментария стали обвинения премьер-министра Албании Эди Рамы, который связал протесты в своей стране с предполагаемым иностранным вмешательством.