Песков назвал абсурдными обвинения в организации Россией беспорядков в ЕС

Обвинения в адрес России в причастности к беспорядкам в европейских странах уже не воспринимают всерьёз даже в самой Европе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о российском вмешательстве.

«К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьёзно не относится. Даже в самой Европе», — заявил представитель Кремля в беседе со Zvezdanews.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама связал беспорядки в Европе с действиями внешних сил. Среди стран, которые, по его мнению, причастны к происходящему, он назвал Россию и Иран. На заявления албанского премьера отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Раму не возлагать ответственность за внутренние проблемы европейских государств на Россию, а самостоятельно разбираться в причинах беспорядков.