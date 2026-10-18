Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 21:53

«Русские не враги французам»: Пушков резко ответил Макрону на фоне беспорядков

Пушков назвал Макрона «безответственным болтуном» из-за протестов во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон ищет угрозу со стороны России, пока его собственную страну охватывают массовые беспорядки. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, назвав французского лидера «безответственным болтуном».

«Президент страны — безответственный болтун — всё видит «русских у ворот Парижа». Но не русские враги французам. Врагов им следует искать в другом месте», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков связал происходящее во Франции с последствиями политики Макрона, в том числе в сфере миграции. По его оценке, ситуация в стране приобрела характер внутреннего противостояния.

«Франция горит. Горит Париж. Горит здание мэрии в Лиможе, подожжённое протестующими. Горит Марсель. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции», — заявил парламентарий.

Полмиллиона на улицах и сотни задержанных: Франция охвачена масштабными протестами
Полмиллиона на улицах и сотни задержанных: Франция охвачена масштабными протестами

Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов. Французский лидер заявил, что насилие недопустимо, и поддержал действия полиции. Кроме того, в Лиможе протестующие подожгли историческое здание городской мэрии.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Алексей Пушков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar