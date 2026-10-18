«Русские не враги французам»: Пушков резко ответил Макрону на фоне беспорядков
Пушков назвал Макрона «безответственным болтуном» из-за протестов во Франции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон ищет угрозу со стороны России, пока его собственную страну охватывают массовые беспорядки. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, назвав французского лидера «безответственным болтуном».
«Президент страны — безответственный болтун — всё видит «русских у ворот Парижа». Но не русские враги французам. Врагов им следует искать в другом месте», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Пушков связал происходящее во Франции с последствиями политики Макрона, в том числе в сфере миграции. По его оценке, ситуация в стране приобрела характер внутреннего противостояния.
«Франция горит. Горит Париж. Горит здание мэрии в Лиможе, подожжённое протестующими. Горит Марсель. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции», — заявил парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов. Французский лидер заявил, что насилие недопустимо, и поддержал действия полиции. Кроме того, в Лиможе протестующие подожгли историческое здание городской мэрии.