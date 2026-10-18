Нас не приплетайте: Захарова ответила премьеру Албании на обвинения России в беспорядках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Албании Эди Раму не перекладывать ответственность за протесты в стране на Россию и Иран. С таким заявлением дипломат выступила, комментируя обвинения албанского премьера в адрес иностранных государств.

Поводом стали публикации о том, что Рама связал беспорядки в Албании с деятельностью внешних сил, в частности России и Ирана. Глава правительства заявил, что за протестами якобы стоят иностранцы, не заинтересованные во вступлении страны в Евросоюз.

«Нет уж — это, Эди Рама, граждане Вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами», — написала дипломат.