Нас не приплетайте: Захарова ответила премьеру Албании на обвинения России в беспорядках
Захарова призвала премьера Албании не обвинять Россию в протестах
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала премьер-министра Албании Эди Раму не перекладывать ответственность за протесты в стране на Россию и Иран. С таким заявлением дипломат выступила, комментируя обвинения албанского премьера в адрес иностранных государств.
Поводом стали публикации о том, что Рама связал беспорядки в Албании с деятельностью внешних сил, в частности России и Ирана. Глава правительства заявил, что за протестами якобы стоят иностранцы, не заинтересованные во вступлении страны в Евросоюз.
«Нет уж — это, Эди Рама, граждане Вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами», — написала дипломат.
Ранее Life.ru сообщал, что участники массовых протестов в Албании потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы до 13:00 15 октября. В случае отказа демонстранты пригрозили отправиться к администрации президента и потребовать роспуска парламента. Ультиматум прозвучал после беспорядков в Тиране 14 октября, когда протестующие атаковали правительственные здания, подожгли Министерство образования и несколько банковских отделений.