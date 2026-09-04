Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей

Президент Владимир Путин назвал сбережение исторической правды и памяти является важнейшим направлением государственной политики властей России. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа».

«В её основе — подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений», — подчеркнул Путин.