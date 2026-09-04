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Опубликовано 4 сентября, 14:51

Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин назвал сбережение исторической правды и памяти является важнейшим направлением государственной политики властей России. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа».

«В её основе — подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений», — подчеркнул Путин.

Путин 5 сентября посетит мероприятия в честь 879-летия Москвы
Путин 5 сентября посетит мероприятия в честь 879-летия Москвы

Ранее Владимир Путин открыл заседание оргкомитета «Победа». Оно проходит в пятницу по видеосвязи. Главная тема — присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» новым российским городам.

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Наталья Афонина
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