Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин назвал сбережение исторической правды и памяти является важнейшим направлением государственной политики властей России. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа».
«В её основе — подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин открыл заседание оргкомитета «Победа». Оно проходит в пятницу по видеосвязи. Главная тема — присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» новым российским городам.
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