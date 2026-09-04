Путин 5 сентября посетит мероприятия в честь 879-летия Москвы
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Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября будет присутствовать на событиях, связанных с празднованием 879-летия Москвы. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, график Путина завтра окажется насыщенным. Он пояснил, что рабочий день будет плотным из-за традиционных торжеств в столице.
«Он примет участие в различных мероприятиях», — уточнил Песков, добавив, что подробности появятся в течение дня.
В этом году Москва отмечает 879-летие. Основные гулянья выпали на первые осенние выходные — 5 и 6 сентября.
Праздничные площадки организованы в центре города, в парках и культурных учреждениях. Также торжественные мероприятия пройдут в различных районах столицы.
Ранее сообщалось, что Москва отметит 879-летие без фейерверков. Также Life.ru рассказывал, что погода на День города будет не очень благоприятной.
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