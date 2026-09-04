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Опубликовано 4 сентября, 10:11

Путин 5 сентября посетит мероприятия в честь 879-летия Москвы

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября будет присутствовать на событиях, связанных с празднованием 879-летия Москвы. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, график Путина завтра окажется насыщенным. Он пояснил, что рабочий день будет плотным из-за традиционных торжеств в столице.

«Он примет участие в различных мероприятиях», — уточнил Песков, добавив, что подробности появятся в течение дня.

В этом году Москва отмечает 879-летие. Основные гулянья выпали на первые осенние выходные — 5 и 6 сентября.

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Праздничные площадки организованы в центре города, в парках и культурных учреждениях. Также торжественные мероприятия пройдут в различных районах столицы.

Ранее сообщалось, что Москва отметит 879-летие без фейерверков. Также Life.ru рассказывал, что погода на День города будет не очень благоприятной.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

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Никита Никонов
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