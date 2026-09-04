Путин 5 сентября посетит мероприятия в честь 879-летия Москвы

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 сентября будет присутствовать на событиях, связанных с празднованием 879-летия Москвы. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, график Путина завтра окажется насыщенным. Он пояснил, что рабочий день будет плотным из-за традиционных торжеств в столице.

«Он примет участие в различных мероприятиях», — уточнил Песков, добавив, что подробности появятся в течение дня.

В этом году Москва отмечает 879-летие. Основные гулянья выпали на первые осенние выходные — 5 и 6 сентября.

Праздничные площадки организованы в центре города, в парках и культурных учреждениях. Также торжественные мероприятия пройдут в различных районах столицы.