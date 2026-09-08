Путин обсудил развитие Тверской области с врио губернатора Королёвым

Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Тверской области Виталием Королёвым. Обсуждались экономика региона, поддержка участников СВО и их семей, подготовка к зиме, газификация и развитие инфраструктуры.

По словам Королёва, валовой региональный продукт (ВРП) Тверской области в 2026 году может достигнуть одного триллиона рублей. Чиновник назвал этот показатель абсолютным рекордом для региона. Отдельное внимание глава области уделил участникам СВО и их семьям. За первые девять месяцев текущего года на соответствующую поддержку направили из бюджета сопоставимый с расходами за 2022–2025 годы объём средств.

Также вошла в повестку подготовка к холодному сезону. Прошлой зимой число нештатных ситуаций в электроснабжении удалось сократить на 9%, а время устранения перебоев — на 48%. Кроме того, регион рассчитывает усилить электросетевой комплекс с учётом строительства высокоскоростной магистрали и появления новых инвестпроектов. Королёв попросил президента поддержать возведение подстанции 330 кВ и связанных с ней сетей. Путин пообещал обсудить этот вопрос с руководством профильных компаний.

Серьёзные планы связаны и с газификацией. Дополнительная пятилетняя программа с «Газпромом» оценивается в 28,5 млрд рублей. Власти региона хотят ускорить подведение газа к Оленино, Нелидово, Западной Двине и Торопцу. Не обошлось без разговора о коммунальной инфраструктуре Твери. Область намерена самостоятельно управлять системой теплоснабжения города при дальнейшей поддержке «Газпрома», а на подготовку к зиме 2026–2027 годов уже направила 4 млрд рублей. Королёв также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери в 2035 году.

Президент, в свою очередь, обратил внимание на состояние региональных дорог и попросил уделить внимание этой сфере. Среди других тем встречи оказались восстановление Бердянска Запорожской области (Тверская область участвует в реконструкции объектов водоснабжения и завершает строительство гимназии № 1 «Надежда»), развитие туризма и агропромышленного комплекса. В частности, в первом полугодии 2026 года производство в молочном животноводстве Тверской области выросло на 16%.