«Такие люди красивые»: Путин сделал комплимент жителям Дагестана
Путин отметил красоту жителей Дагестана на встрече со Щукиным
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Президент России Владимир Путин отметил красоту жителей Дагестана во время встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Фёдором Щукиным. В начале беседы глава государства поинтересовался у руководителя региона, как обстоят дела в Дагестане. Щукин охарактеризовал ситуацию как «напряжённую, но очень интересную».
Путин отметил красоту жителей Дагестана на встрече со Щукиным. Видео © Пресс-служба Кремля
«Конечно. Такая республика, такие люди красивые», — в ответ высказался Путин о республике и её жителях.
Встреча состоялась в понедельник. В ходе неё стороны обсудили актуальные вопросы развития Дагестана. Одной из тем разговора стала ликвидация последствий паводков, которые прошли в Дагестане в конце марта — начале апреля.
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