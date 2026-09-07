«Такие люди красивые»: Путин сделал комплимент жителям Дагестана

Президент России Владимир Путин отметил красоту жителей Дагестана во время встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Фёдором Щукиным. В начале беседы глава государства поинтересовался у руководителя региона, как обстоят дела в Дагестане. Щукин охарактеризовал ситуацию как «напряжённую, но очень интересную».

Путин отметил красоту жителей Дагестана на встрече со Щукиным. Видео © Пресс-служба Кремля

«Конечно. Такая республика, такие люди красивые», — в ответ высказался Путин о республике и её жителях.

Встреча состоялась в понедельник. В ходе неё стороны обсудили актуальные вопросы развития Дагестана. Одной из тем разговора стала ликвидация последствий паводков, которые прошли в Дагестане в конце марта — начале апреля.