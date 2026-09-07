Путин обсудил с врио главы Дагестана последствия весенних паводков
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Фёдором Щукиным. В ходе встречи руководитель региона доложил главе государства о текущей ситуации в республике.
Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане. Видео © Пресс-служба Кремля
Одной из тем разговора стала ликвидация последствий паводков, которые прошли в Дагестане в конце марта — начале апреля. Щукин рассказал о проделанной работе по восстановлению территорий и устранению последствий стихии. Врио главы республики также доложил о ситуации в регионе.
После весеннего наводнения в Дагестане власти продолжили восстановление пострадавших территорий и жилья. В августе Фёдор Щукин сообщил, что в республике практически завершили строительство домов и социальных объектов в районах, пострадавших от стихии.
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Обложка © Пресс-служба Кремля