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Регион
Опубликовано 7 сентября, 11:00

Путин обсудил с врио главы Дагестана последствия весенних паводков

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Фёдором Щукиным. В ходе встречи руководитель региона доложил главе государства о текущей ситуации в республике.

Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане. Видео © Пресс-служба Кремля

Одной из тем разговора стала ликвидация последствий паводков, которые прошли в Дагестане в конце марта — начале апреля. Щукин рассказал о проделанной работе по восстановлению территорий и устранению последствий стихии. Врио главы республики также доложил о ситуации в регионе.

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После весеннего наводнения в Дагестане власти продолжили восстановление пострадавших территорий и жилья. В августе Фёдор Щукин сообщил, что в республике практически завершили строительство домов и социальных объектов в районах, пострадавших от стихии.

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Обложка © Пресс-служба Кремля

Наталья Демьянова
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