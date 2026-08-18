Щукин: В Дагестане почти восстановили соцобъекты и жильё после паводков

В Дагестане практически завершили строительство социальных объектов и домов в районах, пострадавших от стихии. Об этом сообщил врио главы республики Фёдор Щукин в ходе встречи с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.

В Дагестане почти завершили восстановление соцобъектов и жилья после паводков. Видео © Telegram / Фёдор Щукин

По его словам, регион продолжает восстанавливать инфраструктуру и одновременно готовит новые проекты развития. Отдельное внимание уделяется вопросам, которые чаще всего поднимают местные жители.

«Приятна высокая оценка Сергея Владиленовича нашей работы по восстановлению республики после стихии. Мы уже практически завершили строительство социальных объектов и домов в пострадавших районах», — заявил руководитель региона.

Ещё одно направление — кадровая программа «Команда Дагестана». Через конкурс в неё отбирают специалистов, готовых работать над развитием республики. Собеседования с участниками программы Щукин проводит лично. Власти рассчитывают, что новый кадровый резерв поможет усилить управленческую команду региона.

Кроме того, Дагестан намерен продолжать работу над повышением инвестиционной и туристической привлекательности, а также качеством жизни в республике. Эти темы обсуждались на рабочей встрече Щукина с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Ранее режим ЧС из-за паводковой обстановки ввели в Хабаровске. Такое решение городские власти приняли на фоне прогноза дальнейшего подъёма Амура: к концу августа уровень воды может достигнуть шести метров. На момент объявления режима ЧС он составлял 475 сантиметров.