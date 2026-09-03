«Яблоки подождут»: Путин захотел сравнять уровень жизни россиян во всех регионах

Уровень жизни в российских регионах необходимо выравнивать, чтобы все семьи и граждане имели равные возможности пользоваться благами цивилизации. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам президента, стоимость отдельных продуктов, в том числе яблок, действительно может служить показателем уровня жизни. Однако гораздо важнее добиться более существенного результата — сократить различия между регионами.

«Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель — чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными для всех семей, для всех граждан Российской Федерации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что повышение рождаемости в России потребует создания дополнительных стимулов для семей и молодых женщин. Путин отметил, что при решении демографических вопросов необходимо учитывать сразу совокупность различных факторов.