Президент России Владимир Путин рассказал, что во время обстоятельной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил развитие научного и образовательного сотрудничества двух стран. Об этом российский лидер сообщил 18 ноября на встрече со студентами и преподавателями Совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне.

«Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом — председателем [КНР] Си Цзиньпином», — поделился Путин.

Президент отметил, что Москва и Пекин с удовлетворением оценивают результаты совместной работы в научно-образовательной сфере. По его словам, это направление занимает одно из приоритетных мест в развитии стратегического партнёрства России и Китая.

Отдельно глава государства остановился на работе университета, в котором проходила встреча. Путин назвал вуз примером успешного объединения образовательных традиций двух стран.

«Совместный университет уже стал настоящим флагманом двустороннего сотрудничества в сфере образования», — подчеркнул российский лидер.

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне был создан в 2016 году при участии Московского государственного университета имени Ломоносова, Пекинского политехнического института и властей китайского города. Первые студенты приступили к занятиям в 2017 году.

Визит президента проходит в рамках перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, объявленных на 2026–2027 годы.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, обсудив развитие экономического сотрудничества и дальнейшее укрепление российско-китайских отношений. Встреча состоялась на полях саммита АТЭС.