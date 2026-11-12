Поведение Владимира Зеленского по отношению к президенту США Дональду Трампу стало одной из тем переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи в Кремле.

По его словам, участники переговоров затронули публичные высказывания Зеленского, адресованные американскому лидеру.

«В ходе переговоров обсуждалось и поведение главы киевского режима, дружеские «приветы», которые он публично адресует Трампу», — рассказал Ушаков.

При этом российский президент отметил усилия нынешней администрации США, направленные на поиск путей урегулирования украинского конфликта. Как подчеркнул помощник главы государства, Путин не оставил без внимания настойчивую работу Вашингтона на дипломатическом направлении.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 12 ноября в Кремле и продолжалась около двух с половиной часов. Стороны обсуждали перспективы урегулирования конфликта на Украине и дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном.