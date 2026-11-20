Русская православная церковь сыграла уникальную роль в формировании русской нации и становлении российской государственности. Именно этим объясняется особое отношение к ней в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

«Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и российской государственности. Поэтому и отношение у нас к Русской православной церкви особое», — подчеркнул российский лидер.

Высказывание прозвучало в документальной картине, приуроченной к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое отмечается 20 ноября. Фильм посвящён истории православия в России и служению предстоятеля РПЦ.