Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым отметил увеличение налоговых поступлений на 10–11%. Глава государства обратил внимание на рост объёма средств, поступающих в бюджетную систему страны.

Обсуждение работы налогового ведомства состоялось в рамках рабочей встречи президента с главой ФНС. В центре внимания оказались результаты налогового администрирования и пополнение бюджетов.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщала, что за первое полугодие 2026 года в бюджетную систему России поступил 31 триллион рублей. Это на 8%, или 2,4 триллиона рублей, больше показателя аналогичного периода 2025 года. При этом поступления в федеральный бюджет выросли на 6%, а в региональные — на 8%. Доля несырьевых доходов достигла 90%.

Как следует из официального отчёта ФНС, увеличение поступлений обеспечивалось в том числе изменениями налогового законодательства. Так, повышение ставки НДС до 22% принесло федеральному бюджету дополнительно 426 миллиардов рублей за первые шесть месяцев года.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина с Даниилом Егоровым, на которой глава ФНС доложил об увеличении ненефтегазовых доходов бюджета. Тогда руководитель ведомства отметил, что рост этих поступлений позволяет компенсировать сокращение нефтегазовых доходов.