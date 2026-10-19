Путин отметил участников СВО среди лауреатов премии «Золотой пояс»

Президент России Владимир Путин отметил участников специальной военной операции среди лауреатов национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». В приветствии гостям и участникам церемонии глава государства подчеркнул, что награда уже долгое время остаётся знаком признания заслуг выдающихся спортсменов и наставников.

«Более двадцати лет эта престижная награда присуждается талантливым спортсменам, тренерам и наставникам, организаторам и общественным деятелям», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского лидера, обладатели премии не только добиваются высоких спортивных результатов, но и помогают популяризировать единоборства, привлекая молодёжь к физической культуре. Особо Путин выделил нынешних лауреатов, которые участвуют в СВО. Президент отметил, что они с честью защищают Родину.

Глава государства также выразил уверенность, что церемония будет способствовать укреплению традиций отечественной школы единоборств и продвижению здорового образа жизни. В завершение обращения он пожелал собравшимся успехов и новых достижений.

XVI церемония вручения «Золотого пояса» назначена на 19 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Как уточнили организаторы, Российский союз боевых искусств, награды предусмотрены в десяти номинациях, включая «Лучший спортсмен года», «Лучший наставник года» и «На службе Отечеству».

Ранее Life.ru сообщал, что все шесть российских незрячих самбистов завоевали медали Кубка мира в Душанбе. По итогам соревнований, проходивших 19–20 сентября, сборная получила три золотые и три бронзовые награды. Победителями стали Шамиль Исаев, Андрей Демидов и Алсу Насырова.