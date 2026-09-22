Все шесть незрячих самбистов из РФ завоевали медали Кубка мира в Душанбе

Все шесть российских спортсменов с нарушениями зрения завоевали медали Кубка мира по самбо в Душанбе — три золотые и три бронзовые. Результаты опубликовала Всероссийская федерация самбо.

Победителями турнира стали Шамиль Исаев в весовой категории до 64 килограммов, Андрей Демидов — до 79 килограммов и Алсу Насырова — до 59 килограммов. Бронзовые награды получили Венер Латыпов в категории до 64 килограммов, Самат Хайдаров — до 79 килограммов и Алан Галуаев — до 98 килограммов.

Таким образом, каждый российский спортсмен, заявленный в этой дисциплине, поднялся на пьедестал. Мужчины принесли сборной пять наград, женщины — одну. Кубок мира прошёл 19–20 сентября в столице Таджикистана. В программу вошли спортивное и боевое самбо, а также соревнования среди спортсменов с нарушением зрения класса SVI1.

Ранее Life.ru писал, что спортсменка из Башкирии Алсу Насырова завоевала золото Кубка мира по самбо в Душанбе. Воспитанница Центра адаптивных видов спорта стала лучшей в категории до 59 кг среди спортсменок класса SVI1.