Незрячая самбистка из Башкирии взяла золото Кубка мира в Душанбе

Спортсменка из Башкирии Алсу Насырова завоевала золото Кубка мира по самбо в Душанбе. Воспитанница Центра адаптивных видов спорта стала лучшей в категории до 59 кг среди спортсменок класса SVI1, следует из официальных результатов Международной федерации самбо.

В решающей схватке россиянка победила представительницу Кыргызстана Надежду Рак. Бронзовые награды в этой категории достались спортсменкам из Узбекистана.

Ещё три российских спортсмена поднялись на пьедестал в мужском самбо среди незрячих. Венер Латыпов стал бронзовым призёром в весе до 64 кг, Самат Хайдаров — до 79 кг, а Алан Галуаев — до 98 кг.

Кубок мира проходил в Душанбе 19–20 сентября. В программу вошли спортивное и боевое самбо, а также соревнования среди спортсменов с нарушением зрения.

По итогам турнира сборная России заняла первое место в общем медальном зачёте. Всего на соревнования приехали спортсмены из 14 стран.

Ранее Life.ru рассказывал, как глава Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал технику самбо одним из ключевых факторов победы Ислама Махачева над Иэном Гэрри. По его словам, российский боец продемонстрировал навыки этой школы как в стойке, так и в партере.