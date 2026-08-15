Путин назвал самбо национальным достоянием РФ и отметил его популярность в мире

Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным достоянием страны. Об этом говорится в его обращении к участникам, организаторам и гостям первого Международного турнира по самбо среди военнослужащих.

Соревнования проходят в московских «Лужниках». Российский лидер отметил интерес к турниру со стороны спортсменов и болельщиков из разных государств.

«Искренний интерес к этому масштабному спортивному проекту со стороны участников и многочисленных болельщиков из разных стран убедительно свидетельствует о растущей во всем мире популярности самбо, которое по праву считается национальным достоянием России», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал участникам честной и бескомпромиссной борьбы, а также возможности проявить мастерство. Он выразил уверенность, что состязания запомнятся яркими моментами и в дальнейшем станут традиционными.

Отдельно глава государства подчеркнул значение турнира для развития профессиональных и личных контактов между участниками. По его словам, такие встречи способствуют укреплению воинского братства и товарищества.

В завершение президент пожелал спортсменам успехов и реализации намеченных планов.

Недавно Путин пообщался со школьником из Бурятии, который восемь лет занимается дзюдо и решил попробовать себя в самбо. На вопрос подростка о настоящей победе президент ответил, что главным достижением считает преодоление самого себя. Российский лидер пообещал помочь восьмикласснику Вячеславу Казекину с поступлением в Иркутское суворовское военное училище.