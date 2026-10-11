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Опубликовано 11 октября, 00:50

Путин отметил вклад работников сельского хозяйства в лидирующие позиции России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. В поздравлении глава государства отметил вклад представителей отрасли в укрепление позиций страны на мировом аграрном рынке.

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Видео © kremlin.ru

«Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире», — подчеркнул президент РФ.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России ежегодно во второе воскресенье октября. В 2026 году праздник приходится на 11 октября.

Поздравления с Днём работника сельского хозяйства: красивые слова в стихах, прозе, СМС и открытки
Поздравления с Днём работника сельского хозяйства: красивые слова в стихах, прозе, СМС и открытки

Ранее Life.ru рассказывал о современных технологиях для сельского хозяйства, представленных на выставке «Золотая осень — 2026». Посетителям продемонстрировали системы автоматического доения, цифровые решения и технологии изучения анатомии животных в формате 3D.

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