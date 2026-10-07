В Москве открылась агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026»

В Москве стартовала XXVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026». С 7 по 10 октября в Тимирязев Центре представят достижения отечественного АПК — от новых пород животных и сельхозтехники до агродронов, роботизированных теплиц и цифровых решений, сообщил Минсельхоз России.

Главной темой в этом году стали технологии эффективного роста. Экспозицию построили вокруг трёх научно-технологических направлений — агротехнологий, животноводства и биотехнологий. Отдельное внимание уделили селекции, генетике, автоматизации производства и повышению продовольственной безопасности.

Деловая программа включает более 60 мероприятий. Представители власти, бизнеса и науки обсудят цифровизацию отрасли, подготовку специалистов и технологическое развитие сельского хозяйства. Центральным событием станет пленарная сессия «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста».

Для посетителей впервые открыли научно-популярное пространство «Погружение в агро». Здесь можно увидеть работу агродронов и роботизированных теплиц, изучить 3D-анатомию животных, познакомиться с технологиями автоматического доения и цифровыми симуляторами. Ещё одна зона посвящена производству продуктов и российскому агроэкспорту.

Традиционную часть экспозиции заняло животноводство. Гостям показывают различные породы лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, птиц и пушных зверей. Для молодёжи подготовили VR-экскурсии, мастер-классы, квизы и встречи с представителями агрокомпаний.

Работает и фермерская ярмарка. Более 30 хозяйств из российских регионов привезли мясную и молочную продукцию, сыры, мёд, бакалею и дикоросы. В программу также включили дегустации отечественных вин.

Развитие собственных технологий уже отражается на рынке сельхозмашин. В августе Life.ru писал, что доля российской техники в первом полугодии выросла до 53%. Отгрузки отечественных тракторов и комбайнов на внутренний рынок увеличились на 50%, а экспорт сельхозтехники достиг 10,3 млрд рублей. Особенно заметно вырос выпуск жаток — на 66,8%, до 1,6 тысячи единиц.