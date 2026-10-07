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Опубликовано 7 октября, 20:55

В Москве открылась агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026»

Обложка © russianagroweek.ru

Обложка © russianagroweek.ru

В Москве стартовала XXVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026». С 7 по 10 октября в Тимирязев Центре представят достижения отечественного АПК — от новых пород животных и сельхозтехники до агродронов, роботизированных теплиц и цифровых решений, сообщил Минсельхоз России.

Главной темой в этом году стали технологии эффективного роста. Экспозицию построили вокруг трёх научно-технологических направлений — агротехнологий, животноводства и биотехнологий. Отдельное внимание уделили селекции, генетике, автоматизации производства и повышению продовольственной безопасности.

Деловая программа включает более 60 мероприятий. Представители власти, бизнеса и науки обсудят цифровизацию отрасли, подготовку специалистов и технологическое развитие сельского хозяйства. Центральным событием станет пленарная сессия «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста».

Для посетителей впервые открыли научно-популярное пространство «Погружение в агро». Здесь можно увидеть работу агродронов и роботизированных теплиц, изучить 3D-анатомию животных, познакомиться с технологиями автоматического доения и цифровыми симуляторами. Ещё одна зона посвящена производству продуктов и российскому агроэкспорту.

Традиционную часть экспозиции заняло животноводство. Гостям показывают различные породы лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, птиц и пушных зверей. Для молодёжи подготовили VR-экскурсии, мастер-классы, квизы и встречи с представителями агрокомпаний.

Работает и фермерская ярмарка. Более 30 хозяйств из российских регионов привезли мясную и молочную продукцию, сыры, мёд, бакалею и дикоросы. В программу также включили дегустации отечественных вин.

Российские аграрии собрали уже более 100 млн тонн зерна
Российские аграрии собрали уже более 100 млн тонн зерна

Развитие собственных технологий уже отражается на рынке сельхозмашин. В августе Life.ru писал, что доля российской техники в первом полугодии выросла до 53%. Отгрузки отечественных тракторов и комбайнов на внутренний рынок увеличились на 50%, а экспорт сельхозтехники достиг 10,3 млрд рублей. Особенно заметно вырос выпуск жаток — на 66,8%, до 1,6 тысячи единиц.

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Николь Вербер
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