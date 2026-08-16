Доля российской сельхозтехники на рынке превысила 50%

Российские производители сельхозтехники за первые шесть месяцев 2026 года заметно увеличили поставки на внутренний рынок. Отгрузки тракторов и комбайнов выросли на 50%, а доля отечественных компаний достигла 53%, следует из данных «Росспецмаша».

Чемпионат России по пахоте. Видео © Росагролизинг

Экспорт также показал положительную динамику, увеличившись на 4% и составив 10,3 млрд рублей. Наибольший рост производства зафиксирован по жаткам — на 66,8%, до 1,6 тысячи штук. Опрыскивателей выпущено 666 единиц, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Поставки сеялок выросли на 3,6% и достигли 2 161 штуки.

Что касается конкретных категорий техники, то отгрузки зерноуборочных комбайнов подскочили сразу на 85,7%, составив 1 564 машины. Кормоуборочных комбайнов поставлено 113 единиц, тракторов — 1 406, жаток — 1 021.

Производители активно работают над повышением эффективности техники. Основные усилия направлены на совершенствование двигателей, систем очистки и автоматической смазки, а также прицепных устройств. Внедряются роботизированная сварка, 3D-оборудование и отечественные электронные системы управления. Развивается автоматизация за счёт систем автопилотирования и электронных помощников механизаторам. Повышенное внимание уделяется комфорту и безопасности операторов.

Отдельное направление — опытно-конструкторские работы по созданию новых моделей. В их числе энергоэффективные тракторы и комбайны с гибридной схемой обмолота.

Компания «Росагролизинг» вышла на плановые показатели по льготным программам, которые остаются ключевым инструментом обновления машинно-тракторного парка. Стабильно растёт интерес хозяйств к технике с автопилотом: с 2007 года поставлена 1 056 таких машин.

В текущем году рынок пополнился рядом новых разработок. Минсельхоз запустил в серию первый отечественный малогабаритный селекционный комбайн. «Ростсельмаш» представил флагманский шарнирно-сочленённый трактор «Ростсельмаш 3580» мощностью 580 лошадиных сил и кормоуборочный комбайн РСМ 2750, собранный на собственной компонентной базе.

Кроме того, началась активная разработка самоходного комплекса для уборки сахарной свеклы. Компания «ЭрЛаб» показала на выставке агроробота ECOROBI с искусственным интеллектом, предназначенного для прополки и опрыскивания. Ещё одной новинкой стал гусеничный роботизированный комплекс «Полевод ИИ», представляющий собой универсальную платформу для разных полевых операций.

Ранее сообщалось, что с начала уборочной кампании российские аграрии намолотили свыше 21 миллиона тонн зерновых. При этом темпы работ пока уступают прошлогодним. Отставание по уборочной площади составляет порядка 2,5 миллиона гектаров. Эксперты отрасли указывали, что кампания в этом году стартовала на одну-две недели позже, чем в предыдущем. Одной из причин назывались неблагоприятные погодные условия, которые не позволяли сельхозтехнике своевременно выйти в поля.