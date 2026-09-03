Путин отправит дроны в небо: На Дальнем Востоке протестируют грузовые перевозки на малой высоте

Испытать перевозку гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах поручил президент РФ Владимир Путин. Проект планируется реализовать на Дальнем Востоке при участии Минтранса и китайских партнёров. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идёт об автономных беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные труднодоступные районы», — сказал он.

По словам президента, развитие беспилотной авиации превращает воздушное пространство на малых высотах в новую транспортную артерию — наряду с железными дорогами и водными путями. Отрабатывать подходы к такой низковысотной логистике будут в рамках специального проекта.

Путин отметил, что уже сейчас необходимо формировать стандарты для автономной доставки гражданских грузов с использованием дронов. Старт совместной работе дали на полях Восточного экономического форума. Кроме того, глава государства призвал гармонизировать правила полётов автономных беспилотных систем. Ещё одним направлением должно стать создание новых трансграничных маршрутов со странами АТР, БРИКС и АСЕАН. Россия, подчеркнул президент, готова сотрудничать в этой сфере со всеми заинтересованными партнёрами.

Ранее Путин заявил, что за последние 11 лет в дальневосточные регионы России удалось привлечь около 25 трлн рублей капитальных вложений. На этом фоне совокупный валовой региональный продукт макрорегиона вырос более чем втрое.